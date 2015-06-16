Apple найме на роботу редакторів для свого новинного додатку

Про це свідчить оголошення на сайті компанії, повідомляє Lenta.ru з посиланням на портал 9to5mac.

Співробітник, який потрібен в офіс у Санта-Клару (Каліфорнія), буде відповідати за відбір глобальних і місцевих новин, а також їх рубрикацію. Крім цього співробітник Apple News буде взаємодіяти з провідними новинними редакціями і займатися моніторингом соцмереж.

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В Apple хочуть бачити людину з освітою бакалавра журналістики, комунікацій або близької до них дисципліни, що володіє глибокими знаннями в різних галузях і розуміє особливості роботи з цифровим контентом. Крім того, претендент повинен мати не менше п'яти років досвіду роботи в новинах.

Редактор повинен відстежувати оригінальні цікаві історії, які не можуть бути розпізнані автоматизованою системою, підкреслили в компанії. Таким чином Apple не хоче покладатися виключно на алгоритми, залучаючи людські ресурси.

Експерти назвали ідею найму співробітників для новинного агрегатора Apple News спірною. Засновник Techmeme Гейб Рівера висловив думку, що рішення компанії не позбавлене сенсу, «однак зіштовхуючи бізнес і редакцію, може виникнути конфлікт інтересів». «Будучи найдорожчою компанією за ринковою капіталізацією, Apple не може і не повинна бути достовірним джерелом інформації, а також представляти збалансоване охоплення важливих тем. Однак більшість читачів це не хвилює», — вважає він.

Після скарг на алгоритми App Store і частих зловживань недобросовісними розробниками, компанія залучила людські ресурси до редагування рейтингів додатків в онлайн-магазині. В той час як алгоритми формували списки за кількістю завантажень, команда редакторів оцінює сервіси за їх якістю. У найближчого конкурента Apple News Flipboard також є відділ редакторів, які курують розділи.

Як повідомляв УНІАН, сервіс Apple News був анонсований на конференції компанії для розробників 8 червня. Він являє собою додаток з мультимедійним новинним контентом, який підбирається під смаки користувача.