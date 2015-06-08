Apple заявила про оновлення і нову назву свого додатку для платежів (фотогалерея)

Зокрема, на конференції Apple показала оновлену версію свого додатку для платежів в iOS 9, де з'явиться підтримка різноманітних програм лояльності.

Разом з тим, нинішній додаток для платежів Passbook перейменують в Wallet.

Читайте такожПрезентація новинок Apple в Сан-Франциско (пряма трансляція)

Раніше повідомлялося, що конференція стала наймасовішою, на ній представники 70 країн. Конференція розпочалася з презентації OS X. Віце-президент з операційних систем (ОС) в Apple Крейг Федерігі представив OS X El Capitan.