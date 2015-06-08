Apple заявила про оновлення і нову назву свого додатку для платежів (фотогалерея)
21:07, 08 червня 2015Наука та IT
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У Сан-Франциско Apple відкрила останню в сезоні-2015 велику конференцію для розробників-Worldwide Developer Conference (WWDC), де представила оновлення своїх сервісів.
REUTERS
Зокрема, на конференції Apple показала оновлену версію свого додатку для платежів в iOS 9, де з'явиться підтримка різноманітних програм лояльності.
Разом з тим, нинішній додаток для платежів Passbook перейменують в Wallet.
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Раніше повідомлялося, що конференція стала наймасовішою, на ній представники 70 країн. Конференція розпочалася з презентації OS X. Віце-президент з операційних систем (ОС) в Apple Крейг Федерігі представив OS X El Capitan.
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