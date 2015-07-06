Apple запатентувала технологію електронного гаманця для iPhone

Корпорація Apple запатентувала технологію, яка дозволяє перекидати гроші із банківських карток із одного iPhone на інший.

Як повідомляє TCH.ua, технологія буде працювати через додаток Apple Wallet (колишній Passbook).

Платіж може бути авторизований через відбиток пальця або через введення пароляу пристрій Apple.

Користувач відкриває додаток Wallet, вибирає, яку з прив'язаних кредитних карт хоче використовувати, і вказує суму, яку хотів би перевести. Система також дозволяє виявити користувачів, які знаходяться поблизу.

Одержувачу переказу надходять усі платіжні дані. Після цього третя сторона - банк або оператор карти - завершує транзакцію, а користувачі отримують повідомлення про успішність платежу.

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Судячи з усього, Apple хоче, щоб додаток Wallet став для користувачів місцем зберігання кредитних і дебетових карт, тобто фактично замінив фізичний гаманець.