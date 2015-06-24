Apple отримала премію за рекламну кампанію для iPhone 6

Про це повідомляється на офіційному сайті конкурсу, передає Lenta.ru. Нагородою була відзначена рекламна кампанія World Gallery, реалізована американським агентством TBWA/Media Arts Lab. Спільно з Apple дизайнери відібрали 162 фотографії, зроблені користувачами з допомогою iPhone 6 і розміщені в соцмережах. Аматорські знімки були єдиними зображеннями, використаними в кампанії: Apple повністю відмовилася від послуг професійних фотографів.

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Ці фото стали основою для 10 тис. білбордів різного розміру, що з'явилися на вулицях 73 міст в 25 країнах світу. За підрахунками Apple і TBWA, охоплення аудиторії склало близько 90% населення. До інших KPI (ключові показники ефективності - Key Performance Indicators) відносяться згадка кампанії в соціальних мережах більш ніж 24 тис. лідерів думок і 225 млн знімків рекламних щитів, опублікованих користувачами. Понад 95% згадувань World Gallery були позитивними.

Apple і TBWA називають свій проект "Найбільшою галереєю мобільної фотографії в світі". Знімки розмістили на будівлях, будівельних конструкціях, всередині стадіонів і на транспорті. Представники Apple відзначають, що кожне фото ідеально вписалася в контекст і перегукувалося з міським ландшафтом.

В останній раз Apple удостоїлася нагороди на "Канських левах" у 2013 році за рекламну кампанію iPad Mini в номінації "Друкована реклама".