New Horizons виявив "канали" на поверхні Харона
Зонд New Horizons знайшов на поверхні Харона загадкові канали, які своїми розмірами перевершили навіть Великий каньйон на Землі.
Зонд New Horizons, який здійснює сьогодні історичне наближення до Плутона і його супутників, виявив загадкові канали та каньйони на поверхні Харона, які своїми розмірами перевершили Великий Каньйон на Землі.
Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на прес-службу NASA.
На одній з останніх фотографій, отриманих перед останньою фазою зближення New Horizons з Плутоном і його супутниками, вимірювальні прилади зонда виявили систему з гігантських каналів, каньйонів та розломів, природа походження яких наразі не відома вченим.
Крім того, по сусідству з цим об'єктом був знайдений великий кратер, оточений світлими лініями матерії, викинутої при зіткненні Харона з астероїдом.
Під час зближення з Плутоном вести спостереження за ним будуть всі сім наукових вимірювальних приладів, якими оснащений зонд. Очікується, що апарат виконає близько 150 вимірів, у тому числі вивчить склад, геологію планети, температуру її поверхні, її рельєф, а також перевірить, чи мають "спільну" атмосферу Плутон та його супутник Харон.
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В ході цього рандеву зонд тимчасово припинить зв'язок з Землею, фокусуючи свою "увагу" на вивченні карликової планети та її супутників.