New Horizons виявив "канали" на поверхні Харона

Зонд New Horizons, який здійснює сьогодні історичне наближення до Плутона і його супутників, виявив загадкові канали та каньйони на поверхні Харона, які своїми розмірами перевершили Великий Каньйон на Землі.

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на прес-службу NASA.

На одній з останніх фотографій, отриманих перед останньою фазою зближення New Horizons з Плутоном і його супутниками, вимірювальні прилади зонда виявили систему з гігантських каналів, каньйонів та розломів, природа походження яких наразі не відома вченим.

Крім того, по сусідству з цим об'єктом був знайдений великий кратер, оточений світлими лініями матерії, викинутої при зіткненні Харона з астероїдом.

Під час зближення з Плутоном вести спостереження за ним будуть всі сім наукових вимірювальних приладів, якими оснащений зонд. Очікується, що апарат виконає близько 150 вимірів, у тому числі вивчить склад, геологію планети, температуру її поверхні, її рельєф, а також перевірить, чи мають "спільну" атмосферу Плутон та його супутник Харон.

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В ході цього рандеву зонд тимчасово припинить зв'язок з Землею, фокусуючи свою "увагу" на вивченні карликової планети та її супутників.