Міжпланетна станція НАСА показала перші кольорові знімки Плутона

Знімок, отриманий 9 квітня 2015 року за допомогою інструменту Ralph, показує систему у відтінку яскраво-жовтого кольору. Про це повідомляє Lenta.ru за інформацією BBC News.

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На момент отримання зображення New Horizons знаходився на відстані 115 мільйонів кілометрів від Плутона (це приблизно дорівнює відстані від Сонця до Венери) і 5 мільярдів кілометрів від Землі. Радіосигналу з даними від зонда, щоб досягти її, треба було 4,6 години.

Раніше New Horizons отримала чорно-білі знімки Плутона і Харона, а в НАСА з цих зображень склали анімацію. Пізніше станція зробила чорно-білі знімки супутників Плутона Нікти і Гідри.

До 14 липня 2015 року автоматична міжпланетна станція НАСА New Horizons повинна наблизиться на мінімальну відстань до Плутона - 12,5 тисячі кілометрів. Очікується, що основна частина місії триватиме 16 місяців.

Основним завданням програми New Horizons є вивчення карликових планет, Плутон і Харон. Наукове обладнання, встановлене на станції, як передбачається, збере дані про можливу наявність магнітосфери у Плутона, склад атмосфери і у будові його поверхні, а також взаємодії з Хароном.