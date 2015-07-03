Плутон виявився "плямистим" на кольорових знімках з New Horizons (фото)

Про це повідомила прес-служба NASA, передають РИА Новости. "Це реальна загадка для нас – ми поки не знаємо, чим є ці плями, і нам не терпиться розкрити їх таємницю. Крім того, велику таємницю для нас є те, що поверхня Плутона набагато світліша і біліша, ніж темний і сірий Харон", - заявив науковий керівник проекту New Horizons Алан Стерн.

Читайте такожNASA: супутники Плутона знаходяться в хаотичному русі (відео)

За його словами, кожна загадкова пляма має діаметр приблизно 300-400 км, і вони зустрічаються у всіх куточках поверхні Плутона і на "видимій" і на "темній" півкулях планети.

Кольорові знімки Плутона були отримані шляхом злиття фотографій високої роздільної здатності з чорно-білої камери LORRI і даних про колір поверхні Плутона, витягнутих з низькоякісних фотографій камери Ralph. Крім кольору "царя підземного світу", найближчим часом вчені почнуть пошук хмар в розрідженій атмосфері Плутона за допомогою цих камер.

Зонд New Horizons був запущений 19 січня 2006 року. Його основна мета - Плутон і його супутники, Харон, Нікта і Гідра. Очікується, що апарат підійде до Плутона на мінімальну відстань в липні 2015 року. Після цього він може продовжити дослідження об'єктів у поясі Койпера - зовнішньому поясі астероїдів, де існує безліч великих крижаних тіл, багато з яких, як вважають астрономи, більші ніж Плутон.