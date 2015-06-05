NASA: супутники Плутона знаходяться в хаотичному русі (відео)

Результати своїх досліджень вчені опублікували в журналі Nature, а коротко з ними можна ознайомитися на сайті NASA, повідомляє Лента.ру.

На думку авторів, нерегулярний характер руху Нікти та Гідри виникає через змінне гравітаційне поле, що створюеться системою Плутон-Харон. Центр мас системи, що складається з найбільшого супутника і карликової планети, розташований між ними поза Плутоном.

Читайте такожNASA отримало знімок кратера на поверхні планети ЦерераДо таких висновків фахівці прийшли, проаналізувавши зміни яскравості супутників на фотографіях, одержаних у період з 2005 по 2012 рік. Вчені вважають, що інші супутники Плутона — Стікс і Кербер — також можуть перебувати в нерегулярному русі.

Дослідники провели комп'ютерне моделювання, яке демонструє хаотичне обертання Нікти, виходячи з центру мас системи Плутон-Харон. На відео помітно, як перевертається супутник карликової планети.

За словами вчених, їх дослідження стало першим, яке оцінює динаміку Нікти та Гідри. Ймовірно, поведінка супутників, яка спостерігається — звичайне явище для подвійних систем типу Плутон-Харон.

У середині липня 2015 року, коли автоматична міжпланетна станція New Horizons наблизиться до карликової планеті, астрономи збираються провести повне дослідження подвійної системи.

Раніше УНІАН повідомляв, що станція New Horizons отримала перші кольорові знімки карликової планети Плутон і її супутника Харона.