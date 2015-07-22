Білі плями на Церері можуть говорити про наявність на ній атмосфери
Білі плями на поверхні Церери вказують на наявність на деяких ділянках карликової планети атмосфери.
Таку заяву зробив планетолог Крістофер Рассел з команди станції Dawn на засіданні Дослідницького центру Еймса в Каліфорнії, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Nature.
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Згідно з інформацією вчених, над білими плямами, розташованими в кратерах на поверхні карликової планети, нерідко з'являється туманна імла. На думку Крістофера Рассела, яскраві плями "можуть представляти собою фрагмент атмосфери в даному регіоні Церери".
Наявність імли свідчить, що білі плями утворені кригою, а не солями, як вважають деякі вчені. Імла, виходячи зі спостережень, закриває собою близько половини кратера і не виходить за його межі.
Яскраві білі плями на поверхні Церери завдяки автоматичній міжпланетній станції Dawn дослідники спостерігають в останні кілька місяців. Їх природа для фахівців досі остаточно не ясна. З'ясувати її вчені сподіваються, коли апарат наблизиться до карликової планети.
Як зазначив Крістофер Рассел, імлу над кратером на Церері в 2014 році виявила космічна обсерваторія Гершель Європейського космічного агентства. Тоді ж учені припустили, що Церера може бути геологічно активною. Однак імлу астрономи зафіксували лише раз і над однією ділянкою.
Станція Dawn уточнила і розміри карликової планети - вона опинилася на 4% меншою і, відповідно, трохи щільнішою, ніж вважалося раніше. Також Крістофер Рассел порівняв виявлену на Церері пірамідальну гору заввишки близько 5 км з горами на іншій карликовій планеті - Плутоні.
Станція Dawn досягла Церери 6 березня 2015 року. Очікується, що 13 серпня апарат NASA наблизиться до карликової планети на відстань 1,5 тис. км. Станція була запущена 27 вересня 2007 року з допомогою ракети-носія Delta-2 з космодрому на мисі Канаверал у США. Вартість проекту складає близько $500 млн.
Церера відкрита в 1801 році італійцем Джузеппе Піацці і названа на честь давньоримської богині родючості. Діаметр космічного об'єкта становить 950 км, що робить його найбільшим небесним тілом в поясі астероїдів між орбітами Марса і Юпітера. Церера приблизно на третину складається з льоду. У 2006 році Міжнародний астрономічний союз прийняв рішення зарахувати її не до астероїдів, а до карликових планет.