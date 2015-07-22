Білі плями на Церері можуть говорити про наявність на ній атмосфери

Таку заяву зробив планетолог Крістофер Рассел з команди станції Dawn на засіданні Дослідницького центру Еймса в Каліфорнії, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Nature.

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Згідно з інформацією вчених, над білими плямами, розташованими в кратерах на поверхні карликової планети, нерідко з'являється туманна імла. На думку Крістофера Рассела, яскраві плями "можуть представляти собою фрагмент атмосфери в даному регіоні Церери".

Наявність імли свідчить, що білі плями утворені кригою, а не солями, як вважають деякі вчені. Імла, виходячи зі спостережень, закриває собою близько половини кратера і не виходить за його межі.

Яскраві білі плями на поверхні Церери завдяки автоматичній міжпланетній станції Dawn дослідники спостерігають в останні кілька місяців. Їх природа для фахівців досі остаточно не ясна. З'ясувати її вчені сподіваються, коли апарат наблизиться до карликової планети.

Як зазначив Крістофер Рассел, імлу над кратером на Церері в 2014 році виявила космічна обсерваторія Гершель Європейського космічного агентства. Тоді ж учені припустили, що Церера може бути геологічно активною. Однак імлу астрономи зафіксували лише раз і над однією ділянкою.

Станція Dawn уточнила і розміри карликової планети - вона опинилася на 4% меншою і, відповідно, трохи щільнішою, ніж вважалося раніше. Також Крістофер Рассел порівняв виявлену на Церері пірамідальну гору заввишки близько 5 км з горами на іншій карликовій планеті - Плутоні.

Станція Dawn досягла Церери 6 березня 2015 року. Очікується, що 13 серпня апарат NASA наблизиться до карликової планети на відстань 1,5 тис. км. Станція була запущена 27 вересня 2007 року з допомогою ракети-носія Delta-2 з космодрому на мисі Канаверал у США. Вартість проекту складає близько $500 млн.

Церера відкрита в 1801 році італійцем Джузеппе Піацці і названа на честь давньоримської богині родючості. Діаметр космічного об'єкта становить 950 км, що робить його найбільшим небесним тілом в поясі астероїдів між орбітами Марса і Юпітера. Церера приблизно на третину складається з льоду. У 2006 році Міжнародний астрономічний союз прийняв рішення зарахувати її не до астероїдів, а до карликових планет.