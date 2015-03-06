Зонд NASA долетів до планети-карлика Церери

Політ до цього небесного тіла, яке є найбільшим об'єктом астероїдного поясу між Марсом і Юпітером, тривав 7 років, передає Бі-бі-сі.

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Місія Dawn на орбіті Церери розрахована на 16 місяців. Вона повинна допомогти дізнатися більше про походження Сонячної системи.

Зонд буде картографувать поверхню планети-карлика.

Вчені вже виявили за допомогою Dawn дві дуже яскраві плями на Церері, природу яких вони поки не можуть пояснити, але вважають, що це може бути лід.

Церера стала першою із двох карликових планет, до яких в цьому році прибувають гості з Землі.

Улітку інший корабель NASA New Horizons, як очікується, досягне Плутона.