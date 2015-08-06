NASA створило відео-екскурсію поверхнею Церери

Фахівці NASA підготували своєрідну відео-екскурсію по головним визначним пам'яткам на поверхні Церери – кратера Оккатор з загадковими білими плямами та горі-піраміді, використовуючи фотографії та дані з топографії карликової планети, зібрані зондом Dawn.

Про це повідомляють РИА Новости.

"Ця гора є найвищим піком на поверхні Церери з числа тих, які нам вдалося виявити на сьогоднішній день. Що дивно, ця піраміда та історія її появи, судячи з усього, не пов'язана з появою якогось кратера. Чому вона взагалі існує в цьому богом забутому місці? Ми наразі не знаємо, але сподіваємося, що чергове наближення до Церери наблизить нас до відповіді", — заявив Пол Шенк (Paul Schenk) з Інституту Місяця та планет (LPI) в Х'юстоні.

Шенк та його колеги використали знімки поверхні та топографічну карту поверхні Церери, передану на Землю минулого тижня, для складання тривимірної моделі карликової планети та підготовки відеоролика-екскурсії її поверхнею, який дозволяє користувачам мережі вперше поглянути на тривимірну форму пам'яток Церери.

Що цікаво, під час складання цієї карти вчені розкрили кілька нових рис білих плям в кратері Оккатор, які в черговий раз зробили їх природу ще незрозумілішою. До цього відкриття планетологи схилялися до того, що плями - це поклади водяного льоду, проте виміряне Шенком та його колегами альбедо білих плям виявилася значно нижчим, ніж в льоду.

За словами іншого представника наукової команди Томаса, керівника місії Крістофера Рассела, зараз вчені вимірюють альбедо різних солей на Землі, намагаючись знайти або підібрати таке значення, яке відповідало б тим, які характерні для плям на Церері.

Як зазначає планетолог, таємниця "піраміди" та білих плям може бути відкрита в середині серпня, коли Dawn завершить черговий цикл зниження орбіти і скоротить дистанцію до Церери з 4,5 до 1,5 тисяч кілометрів.

Американський зонд Dawn, запущений NASA в кінці вересня 2007 року, став першим космічним апаратом, який, вивчивши одне небесне тіло — Весту, один з найбільших астероїдів, за рік зійшов з її орбіти та попрямував до іншого — Церери, найближчої до Землі карликової планеті.

Dawn успішно досяг своєї цілі 6 березня поточного року о 16 годині 36 хвилин і приступив до вивчення поверхні і надр Церери, що продовжиться близько 16 місяців. Він першим "побачить" карликову планету так близько. Вивчення обох найбільших протопланет, вважають вчені, допоможе їм визначити, яким чином формувалися планети "молодий" Сонячній системі.

Читайте такожЗонд NASA долетів до планети-карлика Церери

Під час початку третього планового зниження орбіти, 30 червня, зонд Dawn пережив збій і перейшов у безпечний режим, в якому він перебував майже три тижні. Потягом цього часу інженери NASA з'ясували, що проблема полягала в неправильній роботі системи, яка управляє положенням одного з трьох іонних двигунів зонда, і вирішили її, задіявши інший двигун.