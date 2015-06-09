NASA представило тривимірну анімацію планети Церера

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на сайт NASA.

Відео отримано за допомогою монтажу 80 фотографій небесного тіла, отриманих автоматичною міжпланетною станцією Dawn з відстаней від 13,6 тисячі до 5,1 тисячі кілометрів від Церери.

Основна мета місії Dawn полягає в дослідженні Церери та астероїда Веста, поблизу якого апарат перебував із серпня 2011-го протягом року. За цей час Dawn зробив зйомку поверхні астероїда, що дозволяє створити першу високоточну карту даного космічного тіла.

Читайте такожNASA: супутники Плутона знаходяться в хаотичному русі (відео)Як повідомляв УНІАН, автоматична міжпланетна станція Dawn отримала зображення кратера на поверхні Церери.Знімок є одним з багатьох, які зроблені з метою найкращого маневрування апарату на орбіті карликової планети.