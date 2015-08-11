Астрономи запускають голосування з вибору назв для 20 екзопланет

Сьогодні Міжнародний астрономічний союз (IAU) офіційно запустить перше загальне голосування з вибору назв для 20 вже відкритих та підтверджених "світів" пза межами Сонячної системи.

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на сайт проекту ExoWorlds.

Перші плани з проведення подібного голосування керівництво IAU озвучувало ще наприкінці квітня поточного року, коли на сайті організації з'явився список з 20 зірок, навколо яких обертається 32 планети. Керівництво союзу запропонувало астрономам та відвідувачам сайту зареєструватися і запропонувати свої власні назви для 15 з цих світил (оскільки 5 вже мають власні назви) і всіх планет.

У рамках першого етапу конкурсу, який мав завершитися 1 червня поточного року, IAU збирало варіанти назв для кожного об'єкта з цього списку. Процес затягнувся, і голосування, яке мало початися в середині червня та завершитися сьогодні, так і не було запущено.

Спочатку представники союзу планували, що вони озвучать список вибраних назв екзосвітів в рамках засідання Генеральної асамблеї IAU, яке проходить цього тижня в Гонолулу на Гавайських островах, проте плани довелося змінити через затримки, бо астрономи сьогодні лише відкриють голосування в рамках цього ж засідання.

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В цьому відношенні Міжнародний астрономічний союз не є першопрохідцем — найбільш нетерплячі люди можуть назвати екзопланету на свою честь або якихось пам'ятних для них речей і людей прямо сьогодні, скориставшись послугами компанії Uwingu, яку засновав Алан Стерн, керівник місії New Horizons, після розбіжностей з керівництвом IAU.

За невелику плату Uwingu присвоїть обрану вами назву одному з "вільних об'єктів" на карті Марса або будь-якої відкритої екзопланети на атласі нічного неба, які друкуються в стінах цієї корпорації. Подібна діяльність Стерна, який не погодився з "разжалуванням" Плутона в карликові планети, вже викликала невдоволення з боку функціонерів IAU, які назвали роботу Uwingu "шахрайством" у відповідь на спробу компанії влаштувати аукціон назви планети, нещодавно відкритої в системі Альфи Центавра.