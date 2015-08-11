Астрономи запускають голосування з вибору назв для 20 екзопланет
Функціонери Міжнародної астрономічної спілки (IAU) сьогодні ввечері запустять перше загальне голосування щодо вибору назв для 20 вже відкритих та підтверджених "світів" за межами Сонячної системи.
Сьогодні Міжнародний астрономічний союз (IAU) офіційно запустить перше загальне голосування з вибору назв для 20 вже відкритих та підтверджених "світів" пза межами Сонячної системи.
Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на сайт проекту ExoWorlds.
Перші плани з проведення подібного голосування керівництво IAU озвучувало ще наприкінці квітня поточного року, коли на сайті організації з'явився список з 20 зірок, навколо яких обертається 32 планети. Керівництво союзу запропонувало астрономам та відвідувачам сайту зареєструватися і запропонувати свої власні назви для 15 з цих світил (оскільки 5 вже мають власні назви) і всіх планет.
У рамках першого етапу конкурсу, який мав завершитися 1 червня поточного року, IAU збирало варіанти назв для кожного об'єкта з цього списку. Процес затягнувся, і голосування, яке мало початися в середині червня та завершитися сьогодні, так і не було запущено.
Спочатку представники союзу планували, що вони озвучать список вибраних назв екзосвітів в рамках засідання Генеральної асамблеї IAU, яке проходить цього тижня в Гонолулу на Гавайських островах, проте плани довелося змінити через затримки, бо астрономи сьогодні лише відкриють голосування в рамках цього ж засідання.
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В цьому відношенні Міжнародний астрономічний союз не є першопрохідцем — найбільш нетерплячі люди можуть назвати екзопланету на свою честь або якихось пам'ятних для них речей і людей прямо сьогодні, скориставшись послугами компанії Uwingu, яку засновав Алан Стерн, керівник місії New Horizons, після розбіжностей з керівництвом IAU.
За невелику плату Uwingu присвоїть обрану вами назву одному з "вільних об'єктів" на карті Марса або будь-якої відкритої екзопланети на атласі нічного неба, які друкуються в стінах цієї корпорації. Подібна діяльність Стерна, який не погодився з "разжалуванням" Плутона в карликові планети, вже викликала невдоволення з боку функціонерів IAU, які назвали роботу Uwingu "шахрайством" у відповідь на спробу компанії влаштувати аукціон назви планети, нещодавно відкритої в системі Альфи Центавра.