Найближча до Сонця екзопланета в Альфі Центавра виявилася суперземлею

Астрономи з США визначилися з масою найближчої до Сонця екзопланети Альфа Центавра B b. Вчені повідомили, що вона, швидше за все, є суперземлею. Результати своїх досліджень автори направили на публікацію до The Astrophysical Journal, а коротко з ними можна ознайомитися на сайті Science News, передає Лента.ру.

Читайте такожУ Чумацькому Шляху знаходяться сотні мільярдів позасонячних планет, схожих на Землю - вчені

Вчені не можуть точно визначити масу Альфи Центавра B b через відсутність надійних даних про нахил орбіти, по якій це небесне тіло обертається навколо своєї зірки. Саме знаходження екзопланети у світила викликає невеликий доплерівський зсув в його випромінюванні, однак для з'ясування маси Альфи Центавра B b необхідне точне визначення орієнтації орбіти по відношенню до спостерігача на Землі.

Так, якщо він дивиться на орбіту збоку, то розрахунки показують, що екзопланета виявляється суперземлею і має масу, приблизно втричі більше маси Землі. У разі, якщо астрономи спостерігають орбіту зверху, то Альфу Центавра B b можна вважати гарячим юпітером. Проміжні орієнтації орбіти відповідають проміжним масам.