Апарат NASA вперше в історії долетів до Плутона

Фахівці в центрі управління польотами американського Національного космічного агентства радістю зустріли новину, розмахуючи прапорами США, передає Бі-бі-сі.

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В останню добу космічна станція мчала до Плутона зі швидкістю 14 км/с.

"Ми закінчили первинне дослідження Сонячної системи, розпочате 50 років тому при президенті Кеннеді і продовжувалося при президенті Обамі", - зазначає Алан Стерн, головний дослідник місії.

Тепер апарат зробить масу знімків Плутона, Харона та інших об'єктів у поясі Койпера на периферії Сонячної системи.

Місія New Horizons розрахована на 15-17 років. Очікується, що надалі апарат зможе зняти маленькі місяці Плутона - Стікс, Нікс, Церберу і Гідру.