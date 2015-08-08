Вчені знайшли на Марсі сліди великого озера

Вчені знайшли на Марсі сліди озера, яке в давнину могло бути наповнене водою, придатною для існування життя.

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на статтю в журналі Geology.

Група дослідників з University of Colorado Boulder вивчила на Червоній планеті вкриту сіллю територію розміром близько 18 квадратних миль, яка розташована поблизу посадки марсохода Opportunity, та прийшла висновку, що за доісторичних часів це могло бути озеро з великим об'ємом води.

Як відомо, велика кількість сольових відкладень є однією з ознак випаровування водойм. За допомогою цифрового картографування місцевості та мінералогічного аналізу вчені дійшли висновку, що це могло бути одне з останніх великих озер Марса, яке існувало тривалий час.

Читайте такожВчені хочуть вирощувати на Марсі генетично модифіковані рослини

Вивчивши особливості сольового відкладення дослідники вирахували, що рівень солоності води в озері міг відповідати рівню солоності земних океанів, а це означає, що його водне середовище могло бути цілком придатним для існування мікробів.