Вчені відкрили екзопланету, що нагадує молодий Юпітер
Вік екзопланети, яка отримала назву "51 Ерідана б" становить приблизно 20 мільйонів років. Планета знаходиться на орбіті трохи далі від батьківської зірки, ніж Сатурн від Сонця і перевищує масу Юпітера приблизно вдвічі.
Міжнародна група астрономів відкрила екзопланету, яка нагадує молодий Юпітер.
Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на статтю в Science.
Вік екзопланети, яка отримала назву "51 Ерідана б" становить приблизно 20 мільйонів років, що за астрономічними мірками дуже мало. Для прикладу, вік Сонця, Землі і Юпітера оцінюють приблизно в 4,5 мільярда років.
Вчені з'ясували, що на відкритій ними экзопланеті сильна концентрація метану з усіх відомих екзопланет. Сама планета знаходиться на орбіті трохи далі від батьківської зірки, ніж Сатурн від Сонця і перевищує масу Юпітера приблизно в два рази.
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Температура на "51 Ерідана б" становить близько 800 градусів за Фаренгейтом, тобто достатньо гаряча, щоб розплавити свинець, але досить холодна порівняно з іншими газовими гігантами.