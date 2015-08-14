Вчені відкрили екзопланету, що нагадує молодий Юпітер

Міжнародна група астрономів відкрила екзопланету, яка нагадує молодий Юпітер.

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на статтю в Science.

Вік екзопланети, яка отримала назву "51 Ерідана б" становить приблизно 20 мільйонів років, що за астрономічними мірками дуже мало. Для прикладу, вік Сонця, Землі і Юпітера оцінюють приблизно в 4,5 мільярда років.

Вчені з'ясували, що на відкритій ними экзопланеті сильна концентрація метану з усіх відомих екзопланет. Сама планета знаходиться на орбіті трохи далі від батьківської зірки, ніж Сатурн від Сонця і перевищує масу Юпітера приблизно в два рази.

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Температура на "51 Ерідана б" становить близько 800 градусів за Фаренгейтом, тобто достатньо гаряча, щоб розплавити свинець, але досить холодна порівняно з іншими газовими гігантами.