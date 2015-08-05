NASA показало зображення гігантського урагану на Юпітері (фото)

Її площа вдвічі перевершує площу Землі, а швидкість вітру в ній складає 640 км/ч. Зображення урагану були розміщені на офіційному сайті NASA, передає DT.UA.

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Для порівняння вчені наводять відомості про те, що найбільший ураган, який був зафіксований на поверхні Землі, простягався на тисячу км, і швидкість вітру в ньому становила 320 км/год, Швидкість вітру 640 км/год у великій червоній плямі зберігається протягом останніх 150 років, а, можливо, й довше.

Коли вчені тільки починали спостереження за великою червоною плямою, у них не було впевненості, що вони спостерігають за одним і тим же ураганом. Однак тепер точно відомо, що пляма знаходиться в одному і тому ж місці весь час, хоча досі не відоме походження її червонуватого відтінку.