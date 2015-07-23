Вчені NASA виявили "другу Землю", де може бути вода

Про це пише Новое время з посиланням на анонс NASA.

В агентстві підтвердили, що проект Кеплер виявив "нову Землю", екзопланету, за розміром порівняну з Землею. Знайдена планета розташована в системі, яка нагадує Сонячну. Крім того, на планеті Kepler-452b може бути рідка вода.

Читайте такожNASA отримало унікальний високоякісний знімок Землі з космосу

Відстань до зірки - 1400 світлових років, саме світило трохи яскравіше Сонця. У NASA уточнили, що маса Kepler-452b на 60% більше земної. У підсумку екзопланету визнали більш багатообіцяючим аналогом Землі, ніж раніше знайдені світи, які входять до системи холодних зірок.

Рік на планеті триває 385 днів, а сама вона розташована від зірки лише трохи далі, ніж Земля від Сонця.

A Kepler's Dozen: Small Habitable Zone Planets - Kepler-452b makes a dozen! http://t.co/VDpqYFAvsEpic.twitter.com/N04KQv1Hdw — NASA Kepler (@NASAKepler) July 23, 2015

Довідка. Екзопланета - планета, яка обертається навколо зірки, яка не є Сонцем. На 14 червня 2015 року достовірно підтверджено існування 1931 екзопланети в 1222 планетних системах, з яких 484 є більше однієї планети.

Їх шукає спеціальний супутник Кеплер, оснащений надчутливим фотометром. Це перший космічний апарат, створений з такою метою.