Apple випустить 2 нові моделі iPhone - аналітики

Фірма Fiksu, яка займається маркетингом мобільних додатків, помітила в інформаційній базі за липень дані про дві раніше не згадувані моделі iPhone.

Про це повідомляє iPhones.ru.

"Зі 150 смартфонів Apple 87 штук мають ідентифікатори iphone8.1, ще 67 штук позначені записом iphone8.2", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що попередні моделі iPhone 6 і iPhone 6 Plus ідентифікуються як iphone7.2 і iphone7.1 відповідно. При цьому третій підпис для iPhone 6c відсутній. Теоретично, він має позначатися відміткою iphone7.3 або ж iphone7.4.

"Кількість чуток щодо iPhone 6c перед вересневою презентацією не зменшується. Fiksu повідомила про територіальне розташування нових моделей iPhone. За даними компанії, смартфони працюють переважно на території США, решта знаходиться у Німеччині та Бразилії", - зазначається у статті.

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Що б Apple не готувала, вже 9 вересня ми зможемо побачити все на власні очі на презентації, присвяченій новим iPhone і Apple TV.