У мережі з'явились відео і фотографії з включеним iPhone 6s

Анонімне джерело представило відео і фотографії, імовірно, iPhone 6s. На них демонструється задня панель смартфона, материнська плата, кран зі статичним зображенням нехарактерної для iOS шестерні і акумулятор, повідомляє Lenta.ru

Зовні новий апарат майже нічим не відрізняється від свого попередника, але новинка отримає бездротовий чіп зв'язку Qualcomm WTR3925, який покращить швидкість передачі даних і якість зв'язку. Застосований у виробництві чіпа 28-нанометровий процес також допоможе знизити енергоспоживання і збільшити час автономної роботи iPhone наступного покоління.

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Основний процесор, на базі якого побудований iPhone 6s, імовірно, буде маркуватися кодом «A9». Але на процесорі, який зображений на опублікованих фотографіях, таке маркування не виявилося.

На фотографіях чітко видно, що новий процесор став приблизно на 10 відсотків більше (порівняно з попереднім). Ймовірно, це є наслідком того, що Apple додала якусь функціональність прямо в нього, щоб відмовитися від ряду інших модулів і тим самим заощадити місце для акумулятора та інших внутрішніх елементів.

Раніше УНІАН повідомляв, що 9 вересняApple повинна представити iPhone 6s і iPhone 6s Plus, а придбати новинки стане можливо у другу п'ятницю після презентації. Аналогічна стратегія використовувалася компанією в 2014 році.