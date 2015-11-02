Apple має намір випустити додаток для пошуку людини всередині будівлі

Про це повідомляє Apple Insider з посиланням на закриту сторінку в App Store, доступну за конкретною посиланням, передає Lenta.ru.

Наразі посилання перенаправляє на головну сторінку онлайн-магазину.

Додаток отримав назву Indoor Survey і, як зазначається в описі сервісу, він доступний для користувачів iPhone, iPad та iPod touch пристроїв на iOS 9. Визначення місця розташування здійснюється за рахунок сигналів радіочастот і сенсорів iPhone.

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Як зазначає портал, технологія, найімовірніше, заснована на розробках стартапу WiFiSLAM, що Apple придбала за 20 мільйонів доларів в 2013 році. Також ЗМІ помітили кілька патентів, зареєстрованих корпорацією і пов'язаних з геолокацією і відстеженням позиціонування всередині приміщень.

Ця технологія може стати частиною сервісу Apple з пошуку друзів поруч Find My Friends. Також за допомогою цієї послуги корпорація може розширити свій бізнес, наприклад, шляхом вбудовування різних функцій магазинів у свій сервіс.