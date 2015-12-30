NASA показало найкращі знімки Землі, зроблені з борту МКС у цьому році (фото)

Знімки, представлені на офіційному сайті NASA, відібрані Космічним центром Джонсона, повідомляє DT.UA. На знімках можна побачити окремі куточки Землі, зняті крупним планом. В об'єктив астронавтів потрапили Сахара, Гаваї, Колумбія, Аргентина та інші куточки планети.

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МКС знаходиться на орбіті Землі на відстані 352 км над її поверхнею і подорожує зі швидкістю 29 тис.км/год. Через те, що МКС повністю здійснює політ навколо Земної кулі за 92 хвилини, космонавти спостерігають 16 сходів і заходів Сонця кожен день.

Нагадаємо, 15 грудня на МКС прибув новий екіпаж. До його складу увійшли російський космонавт Юрій Маленченко, астронавт NASA Тімоті Копр і астронавт ЄКА Тімоті Пік, який став першим представником Великобританії на МКС. Екіпаж поведе на МКС 174 дні і повернеться на Землю 5 червня 2016 року.

На борту МКС з річної місією також перебуває астронавт NASA Скотт Келлі. Його повернення додому намічено на 3 березня 2016 року, він проведе в космосі 342 дні, що дасть вченим можливість краще зрозуміти, як людський організм реагує і адаптується до тривалих космічних польотів.