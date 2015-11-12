Астронавт NASA опублікував новий знімок північного сяйва з борту МКС

Цього разу на ньому зображена нічна частина Землі, навколо якої помітні спалахи північного сяйва, повідомляє DT.UA. На знімку можна помітити не лише північне сяйво, але і вогні міст Землі, над якими пролітала МКС. У підписі до фото Скотт Келлі написав "Яскрава ніч". Міжнародна космічна станція знаходиться на орбіті Землі на відстані 352 км над її поверхнею і подорожує зі швидкістю 29 тис. км/год.

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Скотт Келлі і його напарник космонавт Михайло Корнієнко знаходяться на борту МКС з річною місією. Їх повернення додому намічено на 3 березня 2016 року, вони проведуть у космосі 342 дні, що дасть вченим можливість краще зрозуміти, як людський організм реагує і адаптується до тривалих космічних польотів.

Раніше Келлі опублікував фото зустрічі дня і ночі над Землею.