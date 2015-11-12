Астронавт NASA опублікував новий знімок північного сяйва з борту МКС
Астронавт NASA Скотт Келлі, який публікує на своїх сторінках у соціальних мережах фотографії, зроблені з борту Міжнародної космічної станції (МКС), опублікував новий вражаючий знімок.
Цього разу на ньому зображена нічна частина Землі, навколо якої помітні спалахи північного сяйва, повідомляє DT.UA. На знімку можна помітити не лише північне сяйво, але і вогні міст Землі, над якими пролітала МКС. У підписі до фото Скотт Келлі написав "Яскрава ніч". Міжнародна космічна станція знаходиться на орбіті Землі на відстані 352 км над її поверхнею і подорожує зі швидкістю 29 тис. км/год.
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Скотт Келлі і його напарник космонавт Михайло Корнієнко знаходяться на борту МКС з річною місією. Їх повернення додому намічено на 3 березня 2016 року, вони проведуть у космосі 342 дні, що дасть вченим можливість краще зрозуміти, як людський організм реагує і адаптується до тривалих космічних польотів.
Раніше Келлі опублікував фото зустрічі дня і ночі над Землею.