Вперше британський астронавт вирушив на МКС

В екіпаж корабля входить астронавт Тім Пік, повідомляє Бі-бі-сі. Він став першим британцем, який відправився в космос під егідою Європейського космічного агентства і відвідає Міжнародну космічну станцію (МКС).

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Тім Пік збирається провести комплекс експериментів та освітніх заходів, які покликані зацікавити молодь вивченням природничих наук.

У 1991 році громадянка Великобританії Хелен Шарман відвідала станцію "Мир". Тоді її політ став можливим завдяки співпраці між радянським урядом і британськими комерційними компаніями.

Крім Тіма Піка в екіпаж, який вилетів на МКС, входять американець Тім Копра і росіянин Юрій Маланченко.

Перед вильотом космонавт і астронавти попрощалися з рідними та друзями, а також пройшли спеціальний медогляд. За два тижні до старту члени екіпажу і їх сім'ї були поміщені в карантин, щоб вони не захворіли на орбіті.

На МКС екіпаж буде працювати з новим траспортним вантажним кораблем "Прогрес-МС". Планується також прийняти американські вантажні кораблі Dragon і Cygnus та виконати роботи по дооснащенню російського і американського сегментів МКС.

Зближення "Союзу" з МКС пройде за шестигодинною схемою, яка вважається "короткою".