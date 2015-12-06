Астронавт NASA опублікував знімок Південно-Східної Азії з космосу

Знімок Скотт Келлі розмістив на своїй сторінці в "Твіттері". На фотографії можна побачити Землю, укутану в хмари, і вогні великих міст, які світяться на задньому плані знімка, передає DT.UA. Міжнародна космічна станція (МКС) знаходиться на орбіті Землі на відстані 352 км над її поверхнею і подорожує зі швидкістю 29 тис. км\год.

Читайте такожАстронавт NASA опублікував новий знімок північного сяйва з борту МКССкотт Келлі і його напарник космонавт Михайло Корнієнко знаходяться на борту МКС з річної місією. Їх повернення додому намічено на 3 березня 2016 року, вони проведуть у космосі 342 дні, що дасть вченим можливість краще зрозуміти, як людський організм реагує і адаптується до тривалих космічних польотів.