Вчені з'ясували, хто більше любить своїх хазяїв - коти чи собаки

Раніше вчені вже мали вагомі підстави вважати, що собаки дійсно люблять своїх господарів, говорить автор дослідження Пол Зак, передає "Моя планета" з посиланням на The Telegraph. Кілька невеликих досліджень показали, що, коли людина грає зі своєю собакою, і господар, і вихованець виробляють окситоцин - головний гормон любові у ссавців. Цей гормон виробляється в нашому мозку, коли ми піклуємося про когось. Так, коли ми бачимо дружину або дитину, рівень окситоцину в крові підвищується на 40-60%.

Читайте такожДомашні тварини допомагають своїм власникам краще спати

Чи виробляється окситоцин в організмі кішок при взаємодії з людиною, до цих пір було невідомо. І ось нарешті вчені провели порівняльні тести: вони виміряли рівень гормону у кішок і собак після ігор з господарями.

У десяти кішок і десяти собак були взяті зразки слини перед десятихвилинною ігровою сесією з господарем і відразу після неї. Як з'ясувалося, після гри з господарем рівень окситоцину у собак підвищується в середньому на 57,2%, а у кішок - всього лише на 12%, тобто майже вп'ятеро нижче.

Вчені кажуть, що вони були приємно здивовані двома речами: по-перше, тим, що рівень окситоцину у собак настільки високий, а по-друге, тим, що у кішок він взагалі є. Деякі вважають, що кішки взагалі не люблять людей, дослідження показує, що це не так.

На думку деяких вчених, різниця між готовністю собак і кішок відповідати на людські емоції може бути пояснена тим, що собаки були одомашнені набагато раніше. За даними генетичного дослідження, результати якого були оприлюднені в цьому році, процес одомашнення собак почався більше 30 000 років тому, тоді як кішок почали приручати на 20 000 років пізніше.

Відрізняються один від одного не тільки кішки і собаки, але і їх власники. Нещодавно з'ясувалося, що власники собак більш відповідальні, менш невротичні і більшою мірою є екстравертами, ніж любителі кішок.