Вчені встановили, що собаки з віком стають мудрішими
Австрійські зоологи довели помилковість домислів про те, що собаки втрачають здатність до навчання з віком - вони дійсно гірше запам'ятовують нові речі, але при цьому їх логічне мислення стає більш відточеним.
"Старі собаки витрачали більше часу, ніж молоді пси, на те, щоб вирішити всі завдання коректно. Крім того, ми показали, що літні тварини, як і люди, мають помітно меншу гнучкість мислення, ніж молоді особини, і їм так само складно, як і нам, позбавлятися від старих звичок і прописних істин", - заявила Ліза Уолліс з Університету ветеринарної медицини Відня (Австрія), передає "Моя планета". Ліза Уолліс і її колеги вже багато років вивчають те, що відбувається з інтелектуальними здібностями собак в літньому віці, розслідуючи поширений на Заході вислів про те, що "старого пса не можна навчити новим трюкам".
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Для цього вчені набрали групу з майже сотні собак породи бордер-коллі, відомої своєю здібністю до навчання і високим собачим IQ, і їх господарів і запросили їх взяти участь в серії ігор, спрямованих на оцінку їх пам'яті, здатності навчатися і логічного "мислення".
Всі ці ігри проводилися на спеціальному комп'ютері для собак, який представляв собою монітор з сенсорним екраном, на який пес міг натискати за допомогою носа. На цей екран під час тестів виводилися пари картинок, які собака повинна була запам'ятати, а потім відтворити або вибрати зайве, незнайоме їй зображення.
Всупереч поширеним уявленням собаки у віці все ж могли набувати нових навичок та спогадів, хоча вони це робили гірше, ніж їх молоді конкуренти. З іншого боку, вік робив їх мудрішими - вони краще пам'ятали те, що запам'ятовували раніше, і вміли відрізняти ті картинки, що вони вже бачили, від інших, незнайомих їм зображень, в цілому демонструючи більш високий рівень логічного "мислення".
Все це, як вважають вчені, дозволяє говорити про те, що собак можна використовувати для спостережень за тим, як старість впливає на пам'ять, і для експериментів з поліпшення когнітивних здібностей в літньому віці.