Вчені встановили, що собаки з віком стають мудрішими

"Старі собаки витрачали більше часу, ніж молоді пси, на те, щоб вирішити всі завдання коректно. Крім того, ми показали, що літні тварини, як і люди, мають помітно меншу гнучкість мислення, ніж молоді особини, і їм так само складно, як і нам, позбавлятися від старих звичок і прописних істин", - заявила Ліза Уолліс з Університету ветеринарної медицини Відня (Австрія), передає "Моя планета". Ліза Уолліс і її колеги вже багато років вивчають те, що відбувається з інтелектуальними здібностями собак в літньому віці, розслідуючи поширений на Заході вислів про те, що "старого пса не можна навчити новим трюкам".

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Для цього вчені набрали групу з майже сотні собак породи бордер-коллі, відомої своєю здібністю до навчання і високим собачим IQ, і їх господарів і запросили їх взяти участь в серії ігор, спрямованих на оцінку їх пам'яті, здатності навчатися і логічного "мислення".

Всі ці ігри проводилися на спеціальному комп'ютері для собак, який представляв собою монітор з сенсорним екраном, на який пес міг натискати за допомогою носа. На цей екран під час тестів виводилися пари картинок, які собака повинна була запам'ятати, а потім відтворити або вибрати зайве, незнайоме їй зображення.

Всупереч поширеним уявленням собаки у віці все ж могли набувати нових навичок та спогадів, хоча вони це робили гірше, ніж їх молоді конкуренти. З іншого боку, вік робив їх мудрішими - вони краще пам'ятали те, що запам'ятовували раніше, і вміли відрізняти ті картинки, що вони вже бачили, від інших, незнайомих їм зображень, в цілому демонструючи більш високий рівень логічного "мислення".

Все це, як вважають вчені, дозволяє говорити про те, що собак можна використовувати для спостережень за тим, як старість впливає на пам'ять, і для експериментів з поліпшення когнітивних здібностей в літньому віці.