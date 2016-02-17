Британський астрофізик розповів про падіння Землі в чорну діру

На думку вченого, у випадку, якщо Земля опиниться в безпосередній близькості від горизонту подій чорної діри, вона почне витягатися в бік гравітаційного об'єкта, пише Lenta.ru з посиланням на Daily Mail.

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Це пов'язано з сильною неоднорідністю гравітаційного поля поблизу чорної діри, внаслідок чого ближня до неї частина планети буде притягатися сильніше, ніж далека.

Мешканці Землі можуть не помітити того, як планета підходить до горизонту подій надмасивної чорної діри (через малу приливну силу, яка обернено пропорційна квадрату маси діри).

У разі, якщо чорна діра знаходиться в центрі квазара, випромінювання його матерії спалить всю Землю до того, як планета опиниться в безпосередній близькості від гравітаційного об'єкта.

Горизонт подій визначає межі масивного об'єкта (так званої чорної діри), які не здатні покинути фотони (кванти електромагнітного поля, які рухаються зі швидкістю світла).

Маси чорних дір, що виникають на кінцевій стадії еволюції світил, порівнянні із зірковими. Надмасивні чорні діри в центрах галактик важчі Сонця в мільйони і більше разів.