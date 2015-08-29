Вчені вважають, що найближчий до Землі квазар утворений двома надмасивними чорними дірами

Про це повідомляється на сайті NASA, передає Лента.ру.

На думку вчених, дві діри опинилися поруч у результаті злиття пари галактик. Гравітаційні об'єкти, обертаючись навколо один одного, розігрівають газопилову хмару, випромінювання від якої затьмарює світло від зірок у галактиці.

Кандидат на бінарну чорну діру вченими виявлений в центресейферівстовськой галактики Markarian 231 (UGC 8058), що знаходиться на відстані 600 мільйонів світлових років від Землі. Процеси зореутворення в UGC 8058 відбуваються в сто разів інтенсивніше, ніж у Чумацькому Шляху.

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Дані, отримані за допомогою космічного телескопа Hubble, дозволили припустити, що центральна надмасивна чорна діра в Markarian 231 150 мільйонів, а більш легкі — в чотири мільйони разів важча за сонце. Звернення навколо один одного об'єкти здійснюють за 1,2 року.

За прогнозами астрофізиків, чорні діри в активному центрі UGC 8058 через кілька сотень тисяч років зіллються в одну. Виявити бінарну природу надмасивної чорної діри вчені зуміли, розгледівши аномалії в ультрафіолетовому випромінюванні від неї.

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Квазари являють собою активні ядра галактик. Як вважається, в них знаходиться надмасивна чорна діра, яка в результаті аккреції витягує на себе матерію з навколишнього простору. Це призводить до величезної маси дірки і потужного випромінювання, що перевищує потужність випромінювання всіх зірок галактики.