Вчені виявили подвійну надмасивну чорну діру
Астрофізикам з США вдалося спостерігати змінний квазар, утворений сверхмассивными чорними дірами, що зливаються.
Як відзначають вчені, їм вперше вдалося спостерігати зіткнення гравітаційних об'єктів, що розташовані настільки близько один до одного. Результати своїх досліджень автори опублікували в The Astrophysical Journal, повідомляє Lenta.ru.
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Вчені за допомогою системи телескопів Pan-STARRS (Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System) спостерігали змінний квазар PSO J334.2028+01,4075.
За допомогою обсерваторії вченим вдалося за чотири роки зібрати дані про гравітаційний об'єкт. Виявилося, що квазар містить чорну діру масою близько десяти мільярдів сонць і з періодом, що раз у 542 доби випускає оптичний сигнал.
Сигнал від об'єкта був незвичайним, так як криві блиску більшості квазарів аперіодичні. Це дозволило вченим припустити, що PSO J334.2028+01,4075 являє собою систему з двох близько розташованих чорних дір. Для перевірки своєї гіпотези вчені провели комп'ютерне моделювання подвійного об'єкта, яке підтвердило правильність їх висновків.