Вчені виявили подвійну надмасивну чорну діру

Як відзначають вчені, їм вперше вдалося спостерігати зіткнення гравітаційних об'єктів, що розташовані настільки близько один до одного. Результати своїх досліджень автори опублікували в The Astrophysical Journal, повідомляє Lenta.ru.

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Вчені за допомогою системи телескопів Pan-STARRS (Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System) спостерігали змінний квазар PSO J334.2028+01,4075.

За допомогою обсерваторії вченим вдалося за чотири роки зібрати дані про гравітаційний об'єкт. Виявилося, що квазар містить чорну діру масою близько десяти мільярдів сонць і з періодом, що раз у 542 доби випускає оптичний сигнал.

Сигнал від об'єкта був незвичайним, так як криві блиску більшості квазарів аперіодичні. Це дозволило вченим припустити, що PSO J334.2028+01,4075 являє собою систему з двох близько розташованих чорних дір. Для перевірки своєї гіпотези вчені провели комп'ютерне моделювання подвійного об'єкта, яке підтвердило правильність їх висновків.