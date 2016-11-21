Перед закриттям ЕХ.UA пропонував правовласникам розділити прибуток – адвокат

Один із найбільших файлообмінників ЕХ.UA вів переговори із правовласниками щодо оплати ресурсом контенту.

Про це повідомив адвокат сервісу Артем Афян, передає «Громадське».

За його словами, ресурс дійсно не купував контент у правовласників, але отримував гроші з реклами та пропонував розділити прибуток із правовласниками.

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«В тому-то і дійсно була велика проблема, тому що за весь період діяльності, наскільки мені відомо, ЕХ.UA вів діалог з правовласниками, і намагався домовитись з ними про моделі розподілення прибутку. Втім, власники контенту, який найбільш жаданий на території України, зокрема це останні блокбастери американські, серіали, вони все ж таки прибічники фіксованої вартості, яку український ринок, ймовірно, не може їм запропонувати», — сказав Афян.

Нагадаємо, 16 листопада ресурс EX.UA прийняв рішення припинити роботу.

"За останній рік EX.UA довелось відчути на собі прямі погрози, шантаж (у т. ч. і на міждержавному рівні), DDOS атаки. Дані дії піддають небезпеці особисту інформацію та особисті файли, які зберігаються на ресурсі. EX.UA працював у правовому полі. Не всім подобалося таке трактування законодавства, але ресурс завжди поважав закони України. EX.UA дотримувався авторських прав, що постійно підтверджував швидким реагуванням на будь-які порушення на майданчику. При цьому, ресурс не схвалює ту систему розподілу і управління авторськими правами, що склалася на сьогодні", - йшлося в заяві.

Раніше, кіберполіція вилучила сервери одного з найбільших онлайн-кінотеатрів FS.to. У поліції зазначають, що за час роботи ресурсу правовласникам було завдано збитків на кілька мільйонів гривень.

Також 17 листопада один із найпопулярніших торрент-трекерів в Україні Torrents.Net.UA припинив свою роботу.