В Україні припинив роботу один з найпопулярніших торрент-трекерів

Один із найпопулярніших торрент-трекерів в Україні Torrents.Net.UA припинив свою роботу. Про це повідомляється в офіційному звернення трекера.

У зверненні зазначається, що для припинення роботи сервісу Torrents.Net.UA є передумови.

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«На жаль, сайт не працює і якийсь час так і буде. Дуже неприємна ситуація для всіх нас, але ми сподіваємося на краще і передумови до цього є», - йдеться в офіційному зверненні.

Нагадаємо, цього тижня кіберполіція вилучила сервери одного з найбільших онлайн-кінотеатрів FS.to. У поліції зазначають, що за час роботи ресурсу правовласникам було завдано збитків на кілька мільйонів гривень.

«Аудиторія сайтів сягала мільйона користувачів. Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення авторського і суміжних прав», - йдеться у повідомленні. Правоохоронці вже вилучили обладнання, яке використовувалось для організації діяльності їх технічної інфраструктури. Проведено санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях, дата-центрах, помешканнях фігурантів кримінального провадження та зібрано додаткові докази протиправної діяльності веб-ресурсів.

Пізніше стало відомо, що ресурс EX.UA прийняв рішення припинити роботу.

"За останній рік EX.UA довелось відчути на собі прямі погрози, шантаж (у т. ч. і на міждержавному рівні), DDOS атаки. Дані дії піддають небезпеці особисту інформацію та особисті файли, які зберігаються на ресурсі. EX.UA працював у правовому полі. Не всім подобалося таке трактування законодавства, але ресурс завжди поважав закони України. EX.UA дотримувався авторських прав, що постійно підтверджував швидким реагуванням на будь-які порушення на майданчику. При цьому, ресурс не схвалює ту систему розподілу і управління авторськими правами, що склалася на сьогодні", - сказано в заяві.