Британія виділить 75 мільйонів фунтів на розробку безпілотних автомобілів до 2021 року

Велика Британія виділить 75 млн фунтів (близько 84 млн євро) на розробку штучного інтелекту і безпілотних автомобілів, які мають з'явитися на дорогах країни вже 2021 року. Про це міністр фінансів Великобританії Філіп Хеммонд має оголосити у промові, присвяченій державному бюджету в середу, 22 листопада, передає DW.

За оцінками уряду, обсяг коштів в індустрії безпілотних авто до 2035 року зросте до 28 млрд фунтів, йдеться у фрагментах проекту бюджету, опублікованих в неділю, 19 листопада. Масове використання безпілотних авто потребуватиме розвитку технології зв'язку 5G. На це уряд планує виділити 160 млн фунтів.

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Окрім того, британський уряд має оголосити про виділення 400 млн фунтів компаніям, які планують встановити станції підзарядки для електромобілів по всій країні. Британці, які придбають електромобіль, також можуть сподіватися на компенсацію від уряду.

Таким чином Лондон намагається виконати свої зобов'язання зі скорочення обсягів парникових газів.

Раніше повідомлялося, що у Британії починаються випробування безпілотних вантажівок.