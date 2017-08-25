У Британії починаються випробування безпілотних вантажівок

До кінця 2018 року на дорогах Британії з'являться невеликі колони з безпілотних вантажівок. Як повідомив британський уряд, випробування безпілотних вантажівок проведе приватна компанія - Лабораторія транспортних досліджень (TRL). Про це передає Русская служба ВВС.

Колона під час випробувань буде складатися з максимум трьох вантажівок, при цьому без водія будуть дві з них - друга і третя. Перша вантажівка, яка очолює колону, буде з водієм.

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Швидкість руху колони та гальмування буде задавати головна машина, а напрямок руху всіх вантажівок в колоні буде регулювати водій першого вантажівки.

Як розраховують в міністерстві транспорту Британії, така схема руху вантажівок допоможе скоротити викиди вихлопних газів і скоротити витрату палива за рахунок зменшення опору повітря для ведених машин.

Випробування розпочнуться на спеціальних полігонах, але до кінця 2018 року мають переміститися на автомагістралі.

У Автомобільної асоціації вважають, що використання колон безпілотних вантажівок в Британії не буде ефективним і безпечним через велику завантаженість доріг.

Раніше повідомлялося, що Tesla проведе випробування безпілотної вантажівки в пустелі Невади.