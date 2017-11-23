На Землі збільшилося світлове забруднення - вчені

Земля стають яскравішими через світлового забруднення, тобто засвічування нічного неба штучними джерелами освітлення.

Як з'ясувала команда вчених, чия наукова робота опублікована в журналі Science Advances, з 2012 по 2016 рік площа освітленої поверхні вночі зросла на 2%, передає republic.

Найбільший ріст освітлених територій зафіксували в Азії, Африці і Південній Америці. Найбільше зниження таких площ виявилося в зонах військових конфліктів – Сирії і Ємені. Серед найбільш "яскравих" регіонів опинилися США, Іспанія, Італія і Нідерланди.

Дослідження показало, що все більше і більше встановлюється зовнішнє освітлення через його невисоку ціну і загальне зростання доходів. Великі міста розростаються, через що їх околиці в країнах, що розвиваються швидко освітлюються.

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Вчені порадили уникати яскравих світильників і обирати «янтарне» світло, замість білого, яке дають світлодіоди. Також вони вважають, що потрібно ефективніше освітлювати відкриті місця, такі як вулиці і парковки. Дослідники впевнені: тьмяні близько розташовані вогні забезпечують кращу видимість, ніж яскраві і розрізнені.

Керівник дослідження Крістофер Киба вважає, що впровадження ілюмінацій стало "однією із найсерйозніших змін, що люди внесли в навколишнє середовище".

Розширення світлового забруднення також несе ризики для здоров'я людей. Через нього може зіпсуватися сон людини, що веде до різних проблем зі здоров'ям. Крім того, забруднення може порушити репродукцію птахів, риб, амфібій, комах і кажанів. Через освітлення також неможливо побачити зірки на небі.