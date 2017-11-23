Присутність військ і нове управління: журналісти дізналися про деякі плани США щодо Сирії

Влада США планує створити нове місцеве управління на півночі Сирії, пише газета The Washington Post з посиланням на неназвані американські чиновників.

Повідомляється, що «різкий відхід США» з Сирії міг би допомогти сирійському президенту Башару Асаду «завершити захоплення території» країни і гарантувати його політичне виживання».

Газета заявляє, що такий варіант стане перемогою для Ірану, який є найближчим союзником Сирії.

«Щоб уникнути такого результату офіційні особи США заявили, що планують підтримувати присутність американських військ у північній Сирії, де американці навчили і допомогли SDF (Сирійські демократичні сили в боротьбі проти «Ісламської держави», і створити нове місцеве управління, крім уряду Асада, у цих районах», - повідомляє видання..