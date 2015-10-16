Американські вчені з'ясували, що наші предки спали менше за нас

Наші предки спали менше, ніж ми, дійшли висновку американські вчені, передає Русская служба BBC.

Вони досліджували сон представників корінних етнічних народностей Африки і Південної Америки, спосіб життя яких найбільш наближений до устрою давніх громад мисливців і збирачів.

Протягом 1165 ночей вчені спостерігали за сном 98 учасників дослідження і встановили, що вночі всі вони сплять в середньому 6,5 годин.

Для порівняння, більшість жителів США сплять по сім годин. Це було встановлено в результаті масштабного опитування.

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У ході дослідження вчені також виявили, що температура повітря значно більшою мірою впливає на те, як людина спить, ніж освітлення.

"Я раптом зрозумів, що ці етнічні групи [які брали участь у дослідженні] – наш останній шанс зрозуміти, яким був людський сон до тих пір, поки ми не настворювали різних цивілізацій", - каже професор Джером Сігал з Університету Каліфорнії.

"Абсолютно зрозуміло одне: вони не спали більше за нас", - додає вчений.

Штучне світло, телевізор допізна, а тепер ще й смартфони, з якими ми не розлучаємося навіть у ліжку: прийнято вважати, що сучасні технології заважають нормальному сну.

Згідно деяким записам, європейці прокидалися вночі, і, таким чином, їх нічний сон складався з двох частин. При цьому, кажуть вчені, серед ранніх громад мисливців і збирачів нічого такого не було.

Вчені з подивом виявили, що природне світло не так вже й впливає на стан сонливості або неспання, як прийнято думати. Більшість учасників експерименту засипали приблизно через три з половиною години після заходу сонця.