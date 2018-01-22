Через "шатдаун" у США SpaceX не зможе протестувати свою найпотужнішу ракету Falcon Heavy

Компанії SpaceX доведеться відкласти проведення тестів нової надважкої ракети-носія Falcon Heavy через припинення роботи уряду США.

Про це пише видання Florida Today, посилаючись на 45-е космічне крило США, передає Naked Science.

Ключові співробітники відомства будуть відсторонені від роботи, що не дозволить крилу підтримати вогневі випробування в Космічному центрі Кеннеді. Найближчі старти з Космічного центру і з бази ВПС США на мисі Канаверал теж доведеться перенести.

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На сайті 45-го космічного крила генерал-майор Вейн Монтьє залишив звернення до працівників відомства, де розповів про труднощі в узгодженні бюджету і висловив подяку цивільним працівникам. Він також зазначив, що 22 січня працівники відомства повинні отримати інструкції, що стосуються припинення роботи.

Нагадаємо, 20 січня уряд США призупинив роботу через відсутність фінансування, пов'язане з відсутністю повноцінного бюджету на 2018 рік. Проект нової резолюції не набрав достатньо голосів через те, що демократи і республіканці не змогли домовитися щодо низки пунктів, зокрема, вимог демократів щодо захисту незаконних мігрантів.

До запуску ракети Falcon Heavy прикута увага фахівців із усього світу, пише Naked Science. Ця ракета-носій стане не тільки найпотужнішою ракетою з усіх створених компанією SpaceX, але також і найпотужнішою взагалі з усіх експлуатованих. Передбачається, що ракета зможе доставити на низьку опорну орбіту до 63,8 тонни вантажів. Для порівняння, у найпотужнішої ракети з тих, що використовуються зараз - Delta IV Heavy - даний показник складає 28 тонн. Варто зазначити, що на кінець десятиліття намічений перший випробувальний запуск ракети Space Launch System (SLS) від Boeing, яка зможе виводити ще більше корисного навантаження, ніж Falcon Heavy.

Численні перенесення першого запуску Falcon Heavy обумовлені технічною складністю ракети. Сам Маск раніше також заявляв про високий шанс невдачі у зв'язку з цим. Тим не менш велика частина експертів не сумнівається, що ракета-носій рано чи пізно все ж таки буде введена в експлуатацію. А поки SpaceX підігріває інтерес до свого нового виробу: нещодавно, наприклад, компанія виклала фото повністю зібраної ракети. Зараз її вже встановили на стартовий ствол.

Раніше УНІАН повідомляв, що перший запуск ракети важкого класу Falcon Heavy, яку розробила американська космічна компанія SpaceX, запланований на січень 2018 року з мису Канаверал. За словами глави компанії Ілона Маска, ракета відправиться на орбіту Марса.