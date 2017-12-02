"Ця подія буде захоплюючою": Маск планує вже в січні запустити на Марс ракету Falcon Heavy

Перший запуск ракети важкого класу Falcon Heavy, яку розробила американська космічна компанія SpaceX, пройде в січні 2018 року на мисі Канаверал. Про це повідомив голова SpaceX Ілон Маск у своєму Twitter.

Falcon Heavy to launch next month from Apollo 11 pad at the Cape. Will have double thrust of next largest rocket. Guaranteed to be exciting, one way or another. — Elon Musk (@elonmusk) 2 грудня 2017 р.

За його словами, ракета відправиться на орбіту Марса. Маск пообіцяв, що ця подія "так чи інакше буде захоплюючою". Голова SpaceX зазначив, що "корисним вантажем" ракети стане його електромобіль Tesla Roadster вишневого кольору, в якому звучатиме пісня британського рок-співака Девіда Бові — Space Oddity. Маск підкреслив, що ракета перебуватиме в глибокому космосі "протягом мільярдів років або близько того, якщо не вибухне під час злету".

SpaceX в лютому поточного року повідомляла, що в кінці 2018 року в тижневий політ навколо Місяця вирушать два туристи, нагадує РБК. Вони будуть знаходитися на космічній вантажівці Dragon 2, яку виведе на орбіту ракета Falcon Heavy. Імена туристів не розголошувалися. У компанії відзначили, що клієнти сплатили більшу частину вартості польоту і планують почати проходити медичні тести та тренування.

У травні 2017 року SpaceX провела перші випробування Falcon Heavy. Тоді центральну частину ракети випробували на вогнестійкість. Випробування завершилися успішно. Ракета Falcon Heavy здатна вивести на низьку навколоземну орбіту 63 т вантажу, до Марсу ракета може доставити 16,8 т. Вартість ракети оцінюється в $90 млн.