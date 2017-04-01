SpaceX анонсувала запуск надважкої ракети з повторним використанням

SpaceX збирається випробувати надважку ракету-носій Falcon Heavy наприкінці літа 2017 року. Про це повідомив глава компанії Ілон Маск, передає republic.

Маск зазначив, що SpaceX спробує повернути першу ступінь ракети для повторного застосування після демонстраційного польоту. «Шанси на успіх малі, але, можливо, це варто того», – написав він.

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Falcon Heavy знаходиться в розробці з 2011 року. Ракета зможе доставляти на низьку навколоземну орбіту 54 тонни вантажу і 13,6 тонн – на Марс. SpaceX планує використовувати її у тому числі для відправлення в космос туристів.

Як повідомляв УНІАН, компанія Ілона Маска SpaceX 30 березня вперше в історії запустила в космос ракету-носій, що вже літала в космос. Після запуску ракета успішно приземлилася на плавучу платформу. Ракета відправила на орбіту супутник люксембурзького оператора SES SA.

Для виведення на орбіту супутника зв'язку SES-10 була використана ракета Falcon 9, яку перший раз запустили 8 квітня 2016 року. Повторний запуск ракети повинен був підтвердити правильність теорії Елона Маска, який назвав своєю метою здешевлення польотів в космос. Повернення апарату вартістю $62 млн означає зменшення вартості одиничних запусків.