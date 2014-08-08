Російська програма-шпигун знайдена на комп'ютерах в офісі Яценюка

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на газету Financial Times. Видання пише, що в опублікованому звіті компанії Symantec зазначається, що жертвами вірусу стали близько 60 комп'ютерів, встановлених в офісі "прем'єр-міністра однієї з колишніх країн СРСР". Як уточнило джерело Financial Times в НАТО, під колишньою країною СРСР мається на увазі Україна.

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За даними видання, мова йде про троянську програму Snake, відому також під назвами Turla і Uroboros. Цей вірус, пробравшись на чужий комп'ютер, перехоплює мережевий трафік, дає іншій особі можливість отримати віддалений доступ до підключеного до інтернету комп'ютера.

Навесні цього року повідомлялося про використання Snake при атаках на комп'ютерні мережі низки українських міністерств і відомств. При цьому особливо вказувалося, що творцями Snake могли бути російські фахівці, оскільки в коді вірусу виявлено текст російською мовою.

За словами колишнього співробітника військової розвідки, а зараз експерта з кібервійни в Royal United Services Institute Пітера Робертса, звичайний вірус поширюється практично безконтрольно, однак "оператори" Snake цілеспрямовано вибирають системи безпеки і оборони, урядових органів та їх ключових партнерів. "Є всі ознаки того, що Snake створений російськими оперативниками. Ймовірність того, що вірус родом з Росії, дуже висока, це практично впевненість", - зазначив Пітер Робертс.

У звіті Symantec говориться також, що заражені Snake комп'ютери були виявлені в посольствах Бельгії, Франції, України, Китаю, Йорданії, Греції, Казахстану, Вірменії, Польщі та Німеччини, а також у міністерстві охорони здоров'я "однієї із західних країн" та міністерстві освіти однієї з держав Центральної Америки.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня сайтпрезидента Петра Порошенка був заблокований в результаті DDoS-атаки. Під час президентських виборів СБУ повідомляла про те, що російські хакери атакували сервер Центральної виборчої комісії, намагаючись зірвати підведення підсумків виборів.