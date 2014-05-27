Сервер ЦВК атакували хакери з території Росії - СБУ

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

У повідомленні зазначається, що СБУ протягом підготовки до виборів президента України та безпосередньо у день голосування 25 травня реалізувала надзвичайно складні комплексні заходи для забезпечення надійного функціонування телекомунікаційної системи і офіційного сайту Центральної виборчої комісії, координації доставки бюлетенів до ОВК та ДВК у Донецькій і Луганській областях, а також недопущення несанкціонованого втручання у хід відображення інформаційними системами ЦВК підрахунків голосів виборців.

Читайте такожСервер Центрвиборчкому піддається активним хакерським атакам

З метою своєчасного надходження та достовірного висвітлення даних про перебіг виборчого процесу спільно з Держспецзв’язком України та за сприяння провідних українських ІТ-компаній впроваджено нову модель протидії загрозам безперебійному функціонуванню інформаційних систем ЦВК. Одним з елементів цієї моделі є забезпечення десятикратного резервування каналів зв’язку для інформаційних систем ЦВК.

Фахівці СБУ виявили і зупинили значну кількість хакерських атак на офіційний веб-сайт ЦВК та систему «Вибори». Атаки на сервер ЦВК здійснювались безперервно зі змінною динамікою потужності, однак були безуспішними. Аналіз інформації свідчить, що переважна кількість атак генерувалася з території Російської Федерації з використанням бот-мереж.

У Києві в рамках кримінального провадження затримано організовану хакерську групу, яка здійснювала підготовку до виведення з ладу інформаційних ресурсів ЦВК та мала на меті поставити під сумнів результати голосування. Здійснюються першочергові процесуальні дії з документування протиправної діяльності. Вилучені у зловмисників технічні засоби, серед яких комплекс моніторингу та зламу Інтернет, у т.ч. Wi-Fi мереж, а також спеціалізоване програмне забезпечення російського виробництва, відправлено на експертизу.

У Вінниці виявлено і заблоковано роботу уражених вірусами двох серверів, які орендувались громадянином Російської Федерації. Отримавши шляхом зламу несанкціонований доступ до серверів хостинг-провайдера «Бестхостинг», зловмисники згенерували потужну DDоS-атаку на інформаційні ресурси ЦВК (потужністю понад 200 тис. пакетів у секунду). За даним фактом зареєстровано кримінальне провадження.

Не допущено реалізації намірів перевантаження ліній зв’язку шляхом безперервного автодозвону на стаціонарні телефони у виборчих округах Тернопільської, Житомирської, Полтавської та Волинської областей.

Спільно з ЦВК виявлено та завчасно знешкоджено шкідливе програмне забезпечення (вірусну закладку), яке було впроваджено в електронну систему обробки даних. Таким чином було зірвано зрежисовану російською стороною спеціальну інформаційну акцію з дискредитації результатів виборів (передбачалось оголосити лідером голосування кандидата у президента Дмитра Яроша з рейтингом 37%). Не будучи обізнаними про знешкодження вірусної закладки українською спецслужбою, російський телеканал ОРТ оприлюднив провокацію та прокоментував у власному сюжеті саме той результат, який повинен був згенерувати вірус на сайті ЦВК.

Виявлено та не допущено спробу перенаправлення електронних протоколів результатів голосування на одному з ОВК у Дніпропетровській області на сторонню IP-адресу. Зловмисники намагались шляхом заздалегідь впровадженого програмного забезпечення підробити результати голосування у вказаному регіоні і таким чином скомпрометувати загальні результати виборів президента України. Вжитими заходами загрозу було локалізовано. За даним фактом зареєстровано кримінальне провадження.