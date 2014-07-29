DDoS-атака на сайт президента України триває вже шість годин.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

У зв’язку з цим прес-служба президента розсилає свої повідомлення через інформаційні агенції.

«Майже шість годин триває DDoS-атака на сайт президента України. Всю інформацію ми розсилаємо через інформаційні агенції», - йдеться в його коментарі.

Також Цеголко додав: «Звертає на себе увагу цікавий факт: не минуло й двох хвилин після початку атаки, як за коментарями звернулися дві інформаційні агенції: ИТАР-ТАСС та РИА Новости».

Читайте такожЕлектронні технології в АП запровадять в середині серпня - заступник глави АП

Як повідомляв УНІАН, Державна служба спеціального зв'язку і захисту інформації України обіцяє до 19.00 відновити роботу сайту президента України Петра Порошенка.

За словами радника голови служби Віталія Кукси, була відбита перша хвиля хакерської атаки, але за нею пішла друга потужна DDoS-атака зі швидкістю до 9 Гбіт/с, що не є характерним для «стандартних атак».

При цьому Кукса відзначив, що визначити дійсне місцеположення джерела хакерської атаки на сьогодні неможливо.

«Це можуть бути кілька десятків країн, з яких надходять DDoS-атаки. Джерело хакерської атаки ніяк не може бути прив'язане географічно», - сказав він.

Перед цим одне з російських інформагентств написало, що хакери з групи "Кіберберкут" повідомили на своєму порталі, що саме вони заблокували сайт Порошенка.

Раніше у міжнародних ЗМІ неодноразово повідомлялося, що разом з військовою агресією Росії на сході України проросійські хакери продовжують проводити DDoS-атаки на українські сайти, а також на сайти НАТО та інших міжнародних організацій. Хоча атаки здійснюються за ініціативою приватних осіб, уряд Кремля підтримує дії хакерів.

Крім сайту президента України, сьогодні під DDoS-атакамию був і офіційний портал уряду України. Наразі роботу цього інтернет-ресурсу відновлено.