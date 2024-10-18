У мережі припускали різні цікаві версії такого явища.

Нещодавно у крижаній пустелі Антарктиди помітили масивні і таємничі "двері" за допомогою Google Maps. Таку цікаву аномалію було помічено у районі Землі Королеви Мод, поблизу станції Showa, японської бази на острові Східний Онгул, пише Mirror.

У мережі висловили припущення, що це "будинок снігової людини" або з шатл із "Зоряного шляху".

Водночас одна з теорій припускає, що двері є входом до секретної бази, де вищі керівники та інопланетяни шукають притулок від суворих погодних умов, зазначає Express.

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Своєю чергою викладач гляціології в Університеті Ньюкасла Бетан Девіс пояснює таке явище по-іншому. За її словами, "це айсберг, який сів на мілину і тане на місці".

"Існує також моторошне явище, відоме як антарктичний лід, що співає; вчені виявили нечутний гул за допомогою сейсмічних датчиків на шельфовому льодовику Росса, який, як повідомляється, виникає, коли вітер проноситься над шельфом", - додають у матеріалі.

У виданні зауважили, що такий випадок є не першим, коли люди помічають дивні речі по всьому світу за допомогою Google Maps. Серед найдивніших знахідок - масивна пентаграма в Казахстані та те, що здавалося людськими останками в Чорнобилі.

Антарктида - останні новини

Як писав УНІАН, екосистеми Антарктиди скоро можуть зіткнутися з новою загрозою, а саме чужорідні види можуть їх атакувати. У новому дослідженні йдеться про те, що через те, що Земля нагрівається і крига тане, немісцеві види можуть проникнути на узбережжя Антарктиди, порушивши її крихке морське життя.

Також повідомлялось, що дивний полярний вихор над Антарктидою затримав відкриття озонової діри. Відомо, що замість типової поведінки, озонова діра не розвивалася до кінця серпня.

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