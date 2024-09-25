Зазвичай антарктична озонова діра починає формуватися на початку серпня, але цього року ситуація змінилася.

За словами вчених, раптові потепління в Антарктиді могли затримати появу озонової діри, яка з'являється над замерзлим континентом щороку. Про це пише LiveScience.

Потепління вплинуло на вихор вітрів, відомий як південний полярний вихор, а він, своєю чергою, вплинув на утворення озонової діри.

Озон - це газ, який захищає життя від шкідливого ультрафіолетового сонячного випромінювання. Антарктична озонова діра відкривається в цьому захисному шарі щороку під час весни в Південній півкулі, яка триває з вересня по листопад. Зазвичай озоновий шар над Південним полюсом починає руйнуватися на початку серпня, але цього року подія затрималася.

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Як повідомляється, замість типової поведінки, озонова діра не розвивалася до кінця серпня.

Згідно з даними вчених, затримка викликана двома епізодами потепління, які деформували південний полярний вихор на початку цього року. В окремих випадках у липні та серпні температура в стратосфері над Антарктидою підвищувалася на 15 і 17 градусів за Цельсієм. Таке потепління рідко трапляється над Південним полюсом.

Неясно, що спричинило такий підйом температури, але вчені НАСА відзначили вкрай незвичну погоду в тропосфері над Антарктидою в липні, коли температури досягли рекордно високих значень.

Як повідомляється, для утворення озонової діри необхідні особливі умови, включно із сильним полярним вихором, сонячною радіацією та озоноруйнівними речовинами (ОРВ).

Сильний полярний вихор характеризується потужними круговими вітрами та надзвичайно низькими температурами - умовами, що призвели до утворення діри розміром більшою за Північну Америку над Антарктидою минулого року.

Однак замість того, щоб бути сильним і круговим, південний полярний вихор цього року був слабким і витягнутим. Це затримало виснаження озонового шару. Зазвичай воно починається в поясі навколо краю вихору, а потім просувається всередину, утворюючи діру протягом південної весни. Діра зникає в міру підвищення температур влітку в Південній півкулі, зазвичай у грудні.

Озоновий шар Землі "заживає" - що відомо

Виверження вулкана Тонга на початку 2022 року спричинило тимчасове прискорення руйнування озону над Антарктидою.

Пізніше вчені встановили, що озоновий шар перебуває на "шляху до довгострокового відновлення", незважаючи на це руйнівне виверження.

В ООН заявили, що озоновий шар Землі через 40 років може повністю відновитися.

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