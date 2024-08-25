Плаваюче сміття з Африки, Австралії та Південної Америки може принести хвороби та інвазивні види.

Екосистеми Антарктиди незабаром можуть зіткнутися з новою загрозою - це чужорідні види, які переносить плаваюче сміття з Австралії, Африки та Південної Америки.

Оскільки Земля нагрівається і крига тане, немісцеві види можуть проникнути на узбережжя Антарктиди, порушивши її крихке морське життя, ідеться в новому дослідженні, пише Independent.

Річ у тім, що багато років учені вважали, що тільки віддалені острови в Південному океані становлять ризик проникнення нових видів в Антарктиду. Але нове дослідження групи американських і австралійських вчених показало, що плаваючі об'єкти, такі як водорості, плавець і навіть пластик, можуть досягати крижаного континенту з більш віддалених місць.

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Провідна авторка дослідження, докторка Ханна Доусон, пояснила, що збільшення кількості сміття в океанах дає цим видам більше можливостей дістатися Антарктиди.

"Наше дослідження припускає, що плаваючі об'єкти можуть досягати Антарктиди з набагато північніших територій, включно з Південною Америкою, Новою Зеландією, Австралією та Південною Африкою", - сказала Доусон.

Ця подорож через Південний океан не є теоретичною. Дослідники використовували передові комп'ютерні моделі для моделювання океанських течій і відстеження переміщення плаваючого сміття з різних південних ділянок суші протягом 19 років. Результати показали, що сміття може досягати узбережжя Антарктиди щороку, а деякі предмети прибувають лише за дев'ять місяців.

Занепокоєння викликає те, що в міру підвищення температури і скорочення морського льоду цим немісцевим видам може бути легше виживати і закріплюватися в Антарктиді.

"Морський лід дуже абразивний і служить бар'єром для багатьох немісцевих видів. Але з недавнім скороченням морського льоду в Антарктиді живим істотам, які плавають на поверхні або прикріплені до уламків, може бути легше колонізувати континент", - пояснила Доусон.

Дослідження показало, що більша частина плаваючого сміття і потенційних інвазивних видів, найімовірніше, приб'ється на краю Антарктичного півострова.

У цьому регіоні відносно теплі температури океану, і він часто вільний від морського льоду, що робить його найбільш вразливим місцем для поселення немісцевих видів. "Ці фактори роблять його ймовірним місцем для первісного заселення немісцевих видів, що може мати великий вплив на екосистеми", - йдеться в дослідженні.

Оскільки природний захист Антарктиди слабшає, прибуття чужорідних видів може змінити її екосистеми способами, які вченим ще належить зрозуміти.

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