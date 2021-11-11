Вважається, що у світі існує близько 20 таких пристроїв, які ще можуть функціонувати.

Оригінальний комп'ютер Apple, створений Стівом Возняком і Стівом Джобсом у 1976 році, пішов з молотка на аукціоні в місті Монровія, неподалік від Лос-Анджелеса, США, за 400 000 доларів.

Рідкісна модель Apple-1 у дерев'яному корпусі з акації коа досі функціонує і є одним з партії 200 проданих пристроїв, пише BBC.

У цієї машини з аукціону було лише два власники - професор коледжу і його студент, якому той продав комп'ютер за 650 доларів. Лот також включав посібники користувача та програмне забезпечення Apple на двох касетах.

Дерев'яний корпус дістався пристрою в Каліфорнії від одного з перших комп'ютерних реалізаторів - ByteShop, що отримав на продаж близько 50 машин Apple-1.

"Це свого роду Святий Грааль для колекціонерів вінтажної електроніки та комп'ютерної техніки", - розповів експерт Корі Коен перед аукціоном.

Щоб оплатити виробництво Apple-1, Джобс продав свій VW Microbus, а Возняк - свій портативний калькулятор HP-65 за 500 доларів. У 1976 році комп'ютери зрештою продали за 666,66 доларів, нібито тому, що Возняку подобалися повторювані числа.

Вважається, що у світі існує близько 20 таких пристроїв, які ще можуть функціонувати. При цьому проданий на аукціоні комп'ютер не є найдорожчим комп'ютером Apple-1 - це звання належить робочій версії, яку продали за 905 000 доларів на аукціоні Bonhams у Нью-Йорку у 2014 році.

Як повідомляв УНІАН, раніше Apple зняла з продажу популярну модель iMac. З сайту компанії та з асортименту інтернет-магазину зникли 21,5-дюймові моноблоки, які працюють на процесорі Intel.

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Автор: Катерина Комолова