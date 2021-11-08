Сертифіковані фахівці можуть впоратися із завданням за 15 хвилин, але ось "кустарні" майстри ризикують виявитися безсильними.

Компанія Apple вирішила боротися з несертифікованими майстрами, які беруться лагодити техніку. Корпорація істотно ускладнила заміну дисплея в новому iPhone 13. Екран смартфона практично неможливо відремонтувати в "кустарних" умовах.

Про це повідомили експерти iFixit.

Так, експериментатори вирішили перевірити, чи вийде у них замінити екран в iPhone 13. Розібрати смартфон виявилося непросто. Для заміни екрану важливо зняти зі старого дисплея спеціальний мікроконтролер, завдяки якому працює функція Face ID.

Якщо ж цей Мікроконтролер не переносити, в смартфоні не буде працювати можливість розблокувати гаджет через сканування особи. Таку складну маніпуляцію можуть виконати в сертифікованих сервісних центрах Apple. Майстри, які офіційно працюють з технікою від "яблучної" корпорації, зможуть замінити екран і перенести мікроконтролер в iPhone 13 всього за 15 хвилин.

Однак, багато людей ігнорують офіційні сервісні центри та вважають за краще звертатися в "кустарні" майстерні. Тепер же можливість ремонтувати нові iPhone 13 у несертифікованих майстрів практично повністю зникла.

Читайте такожApple скоротила виробництво iPad на користь iPhone 13В "кустарних" умовах замінити екран не вийде. Вся річ у тому, що для перенесення мікроконтролера потрібно використовувати спеціальне обладнання для мікроспайки. Компанія Apple, впроваджуючи подібні технології й ускладнюючи ремонт смартфонів, позбавляє всі сервісні центри, які не є офіційними представниками корпорації, можливості заробляти на заміні екранів.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Apple зняла з продажу популярну модель iMac. Компанія вирішила прибрати моноблоки у зв'язку з переходом комп'ютерів на власні процесори M1.

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Автор: Поліна Кузенко