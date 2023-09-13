Дослідники назвали знахідку палацом Петенеро. Йому, ймовірно, більше 1500 років.

Археолог знайшли палац у місті майя на південному сході Мексики. Він схожий на руїни в сусідній Гватемалі.

За словами вчених, схожість може вказувати на "важливий" період міграції тисячі років тому, пише Newsweek. Вказується, що палац був знайдений в археологічній зоні Кааба - доіспанського поселення, розташованого в штаті Юкатан. Кааба містить ряд споруд, включаючи палаци та храми, присвячені Чааку, богу дощу майя.

За словами директора мексиканського Національного інституту антропології (INAH) Дієго Прієто Ернандеса, палац має головний фасад, що складається з портика з вісьмома пілястрами - неглибокими декоративними колонами, прикріпленими до стіни - і дев'ятьма отворами, а також прибудовою на 85 футів. Палац був прикрашений мотивами пір'я і птахів, які були вирізані на його стінах. Дослідники вважають, що дах будівлі був зроблений з швидкопсувного матеріалу, такого як пальма гуано, яка не збереглася.

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Дослідники назвали знахідку палацом Петенеро. Ернандес зазначив, що йому, ймовірно, більше 1500 років.

За словами Ернандеса, палац має деякі спільні риси з останками культури майя, знайденими в департаменті Петен в Гватемалі.

"Ми припускаємо, що Кааба була заснована в результаті важливої міграції з цього місця", - прокоментував Ернандес.

За даними INAH, артефакти, знайдені в різних частинах цього місця, вказують на те, що історія Кааби датується приблизно 400 роком до нашої ери.

Вчені вважають, що в той час на цьому місці проживала невелика громада мисливців-збирачів, оскільки ніяких значних архітектурних творів, датованих цим періодом, знайдено не було.

У наступні століття розвиток Кааби, ймовірно, йшов повільно, оскільки відсутність постійних джерел води обмежувала зростання населення. Перші свідчення монументальної архітектури на цьому місці, виявлені археологами, датуються приблизно 400 роком нашої ери.

Очевидно, місто процвітало між 750 і 900 роками нашої ери, досягнувши максимальної величі. Однак дані свідчать про те, що близько 950 року нашої ери правляча династія міста покинула це його, хоча, за даними INAH, багато найбідніших жителів ще деякий час продовжували жити на периферії.

Цивілізація майя

Цивілізація майя розширювалася на територію нинішньої південно-східної Мексики, Гватемали, Белізу і західних районів Сальвадору і Гондурасу протягом більше 3000 років, аж до епохи іспанської колонізації.

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